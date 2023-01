Calcio, Eccellenza. Il Santa Croce batte il Modica in 9 uomini

SANTA CROCE – MODICA 1 – 0

Marcatore: 79’ Sene Pape

SANTA CROCE: Alcaraz, Pisciotta, Russo (74′ Restivo), Sene Pape, Ravalli, Mancuso, Julio Nunes Correia, Di Nora (82′ Napolitano), Pitanza (85′ Celestre), Reale, Cortes (67′ Nelsio Nunes Correia). All. Lucenti.

MODICA: Giuseppe Misseri, Musso (90′ Pappalardo), Butera, Salvatore Misseri, Vindigni, Aquino, Mincica, Pellegrino (74′ Prezzabile), Pozzebon (77′ Falco), Lorenzo (67′ Agodirin), Sangarè. All. Rigoli.

Arbitro: Casali di Cesena.

Note. Espulsi Sangarè al 64’ per doppia ammonizione, e Prezzabile al 95’ per proteste.

Modica sconfitto dal Santa Croce, formazione che sta attraversando un buon momento di forma ( domenica scorsa avevano imposto il pari casalingo al Siracusa).. Un successo, quello degli uomini di Lucenti che serve a tirarsi fuori dalla zona play out. Il Modica è apparso senza verve anche se ha creato gioco e azioni manovrate trovando, però, poca fortuna in fase realizzativa.

I locali sono passati in vantaggio quando il Modica era in 1o uomini per l’espulsione Sangarè alla sua seconda ammonizione. Da quel momento infatti il Modica non ha più mostrato un gioco a dir poco esaustivo mentre il Santa Croce saliva di tono e, spinto da una condizione emotiva più favorevole e da una migliore capacità offensiva, si faceva pericoloso verso l’area del Modica. Il gol arrivava al 34’ della ripresa con il solito schema in avanti: rimessa laterale lunga di Ravalli sotto porta dove si accendeva una mischia risolta con una zampata da Sene Pape.

Proprio come domenica scorsa a Siracusa in occasione del gol del primo pareggio: rimessa laterale lunga di Ravalli e zampata vincente di Sene Pape. Il Modica ha avuto una sola vera occasione da rete in tutta la gara al 29’ del primo tempo con Pozzebon che sotto porta tirava a botta sicura ma il portiere biancoazzurro Alcaraz rinviava in angolo d’istinto. Anche al 10’ della ripresa Pozzebon sembrava avere l’occasione giusta ma, lanciato in contropiede, sparava alto. Dopo il vantaggio il Santa Croce al 40’ poteva raddoppiare in contropiede di Nunes Correia Nelsio che solo davanti al portiere tirava a lato. Festa finale per i giocatori e i tifosi biancoazzurri che possono mettere in bacheca questa bella vittoria e pensare alle prossime gare con più fiducia e con un morale certamente più alto.

