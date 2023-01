Calcio, Eccellenza. Il Comiso rende visita al Taormina

Meno di 24 ore alla quarta giornata di campionato, girone di Ritorno, contro una delle big del girone B di Eccellenza, Taormina- Comiso, allo stadio Bacigalupo.

Un’avversaria che il Città di Comiso ha già incontrato, non solo all’andata ma anche in Coppa Italia, realizzando due pareggi e una sconfitta.

Ecco le parole di mister Francesco Tudisco in vista della trasferta di domani pomeriggio:

“Dobbiamo continuare ad alzare la prestazione, come abbiamo fatto domenica scorsa. Domani avremo la possibilità di farlo contro una big del girone, ovvero il Taormina, squadra sicuramente attrezzata per vincere il campionato e che ha in rosa ottimi giocatori, individualmente anche molto pericolosi. Un’avversaria sicuramente forte, quadrata, che specula sulle palle inattive, con una marcia in più specialmente quando si gioca al Bacigalupo, con il campo in sintetico.

Questa settimana abbiamo lavorato come sempre, abbiamo analizzato gli errori e abbiamo sviluppato tutto ciò che concretamente dobbiamo portare in campo domani. A proposito di chi mancherà domani, ovviamente non ci saranno due tasselli importanti, ovvero Diallo e Mascara. Per fortuna abbiamo altri elementi in rosa, e sono certo che chi scenderà in campo darà il massimo e si farà trovare pronto. Per quanto riguarda invece i nuovi arrivi, in settimana c’è stato l’arrivo di Anastasio, centrocampista classe 2002, giovane promettente, che può portare linfa nuova e qualità. Il Città di Comiso è una squadra imbottita di giovani di qualità e a mio avviso potrà avere un percorso roseo, importante e vincente”.

