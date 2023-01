Amministrative a Modica. Il PD cerca alleati

Il circolo cittadino del Pd, nell’approssimarsi delle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del Sindaco di Modica, valutato positivamente il confronto in corso con le altre forze politiche del cd. campo progressista, ritiene necessario ampliare la costruenda coalizione a tutti i movimenti e le forze politiche che abbiano a cuore gli interessi della città e che si riconoscano nel progetto politico che il campo progressista sta costruendo.

Fatta eccezione dei partiti di centro destra che hanno accolto nella loro coalizione l’ex sindaco Abbate, il Pd ritiene che vi siano ampi settori della cittadinanza e movimenti civici desiderosi di uscire lavorare per il bene della città.

“È con queste forze che vogliono il bene della città – spiega il segretario cittadino Ezio Castrusini – che il Partito Democratico vuole interloquire affinché dalle prossimeelezioni amministrative ritorni in città una nuova aria di vita sociale e di libero confronto democratico per il migliore e autentico benessere dei cittadini”.

