On. Abbate. Arrivano le 36 ore per gli ASU

4500 lavoratori ASU in tutto il territorio siciliano vedranno finalmente concretizzarsi il tanto sospirato aumento delle ore settimanali a 36, a fronte delle 20 ore settimanali per una retribuzione di poco superiore alle 600 euro al mese senza contributi. E’ il succo dell’ennesimo emendamento che si è intestato il gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana e che prevede uno stanziamento da 14 milioni di euro. “Questa approvazione – commenta l’Onorevole Ignazio Abbate – è la conferma dell’impegno del Governo a portare avanti la riforma per la stabilizzazione. L’attività, infatti, non si fermerà prima di aver raggiunto la stabilizzazione per tutti perché questi lavoratori da 25 anni vivono nell’incertezza nonostante ricoprano un ruolo importante. Naturalmente mi riferisco a chi lavora negli enti locali, a quelli che lavorano nei beni culturali e nel privato sociale. Insomma ad una intera categoria grazie alla quale tantissimi servizi essenziali al cittadino vengono garantiti quotidianamente”.

