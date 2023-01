A grande richiesta torna l’Open Day del Grimaldi

A grande richiesta tornano ad aprirsi le porte dell’Istituto Principi Grimaldi di Modica. Domenica 29 gennaio dalle 15:00 alle 19:00 sarà possibile visitare lo storico istituto nella sua sede centrale di viale degli Oleandri per toccare con mano la realtà dei vari indirizzi che compongono l’offerta formativa per il 2023-2024. I docenti e gli studenti di Alberghiero, Agrario, Ottico e Benessere saranno a disposizione dei visitatori e di quanti vorranno iscriversi nel prossimo anno scolastico per dimostrare quanto sia qualificata e completa l’offerta del Grimaldi. La decisione di replicare quanto già fatto lo scorso fine settimana nasce dalla grande richiesta arrivata in quell’occasione e da quanti non hanno potuto partecipare a causa delle avverse condizioni meteo.

