Fondi per trasporto scolastico e lotta al randagismo

Sette milioni di euro per aiutare le famiglie ad affrontare i costi dei trasporti scolastici dei figli studenti nelle scuole superiori. È l’emendamento più sostanzioso tra quelli approvati nella nuova finanziaria regionale. Un obiettivo che il deputato regionale Ignazio Abbate si era posto in campagna elettorale: “Uno dei punti più importanti del nostro programma che riguarda la famiglia era proprio la gratuità dei trasporti scolastici. È stato un esperimento che a Modica è stato particolarmente apprezzato e che mi sono intestardito a voler riproporre su scala regionale. I Comuni avranno adesso a disposizione un budget da dividere per affrontare le spese di trasporto di alunni delle scuole medie superiori”. Altre voci di capitolo importanti sono rappresentate dai 5 milioni destinati ad aiutare i Comuni nella gestione del fenomeno randagismo in collaborazione con le tante associazioni che si occupano della gestione dei canili comunali, i 2 milioni per interventi nelle zone di sviluppo industriale (Asi)e il mezzo milione destinato alla cerchia ristretta dei Comuni che possono vantare una bandiera blu, verde o lilla o che ancora si possono fregiare del titolo di “plastic free”.

