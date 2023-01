Modica, Carnevale alle porte. Scontrino Sospeso farà felici 40 bambini

Evviva arriva il Carnevale e a regalare un costume ai bimbi meno fortunati ci penserà lo Scontrino Sospeso.

Domenica 19 febbraio domenica di Carnevale e il martedì grasso il 21 febbraio tutti in maschera per festeggiare la festa più pazza dell’anno.

Scontrino Sospeso, grazie alla generosità di alcuni negozi della città, mette a disposizione quaranta abitini con taglie che vanno dai sei mesi ai sette anni.

Chi li indosserà diventerà una principessa, o una suora, chi un eroe, oppure un animaletto, un pagliaccio o un poliziotto.

Le famiglie che intendono prenotarne uno devono inviare una e-mail a scontrinosospesomdcmodica@gmail.com

Gli abiti non dovranno essere restituiti; serviranno per donarli il prossimo anno.

“In questo modo lo Scontrino Sospeso, commenta Alessia Sudano, vuole rendere felici anche quei bambini le cui famiglie non possono destinare denaro per il costo di un costume di Carnevale.

Noi li vorremmo tutti felici in un giorno di festa; perché Carnevale da sempre è la festa di tutti e soprattutto dei bambini

