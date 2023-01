Il Santa Croce Calcio pronto per la sfida col Modica sabato

Il Santa Croce calcio ritorna al Kennedy dopo due turni giocati in trasferta e lo farà per affrontare l’importante derby contro il Modica. La gara valevole per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza, in questo momento della stagione rappresenta un bivio importante per entrambe le compagini. Se, per i tigrotti rossoblù il risultato pieno rappresenterebbe quella continuità di risultati per non perdere le tracce della capolista Nuova Igea Virtus. La stessa continuità di risultati, dalla sponda opposta, aiuterebbe i biancazzurri allenati da Gaetano Lucenti a staccarsi dalla zona playout e intraprendere la strada verso la salvezza diretta. Il Santa Croce, dopo l’ottimo pareggio di Siracusa ha preparato la gara contro il Modica nei minimi dettagli e seppur consapevole della difficoltà della partita, mister Lucenti è convinto che i suoi uomini hanno nelle corde la possibilità di poter compiere l’impresa contro il Modica. L’allenatore biancazzurro è certo che vincerà la contesa la squadra che farà meno errori e, nonostante, le pessime condizioni del terreno di gioco del Kennedy, impronterà la gara sulle trame di gioco e non sul gioco di rimessa. Anche in questa occasione l’allenatore biancazzurro avrà molte frecce al suo arco, visto che ha a disposizione tutti i suoi uomini e avrà l’imbarazzo della scelta in occasione dello “Starting Eleven”.

Al Kennedy ci si aspetta il pienone, con la presenza di una nutrita rappresentanza ospite e proprio per l’occasione la società ha indetto la “GIORNATA BIANCAZZURRA” abolendo ogni entrata di favore e fissando il prezzo del ticket a €.7,00 sia nella tribuna riservata ai locali, sia nel settore riservato agli ospiti.

La gara si giocherà allo stadio Kennedy e avrà inizio alle ore 15.00, a dirigere la contesa sarà il signor Marco Casali della sezione arbitrale di Cesena che sarà assistito dai signori Grasso e Triolo entrambi della sezione arbitrale di Acireale.

