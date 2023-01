Emendamento Abbate: Oltre 6 milioni di euro per i danni del maltempo 2021

Un altro straordinario risultato ottenuto in sede di approvazione della finanziaria regionale da parte del deputato della DC Ignazio Abbate. E’ stato infatti approvato nel primo pomeriggio di oggi il suo emendamento riguardante i ristori economici per privati cittadini ed aziende colpiti dalla straordinaria ondata di maltempo del 17 novembre 2021 che costò la vita, tra le altre cose, ad un cittadino modicano. L’ammontare delle cifra stanziata dalla Regione è di oltre 6 milioni di euro, corrispondente al 2% del totale dei trasferimenti agli enti locali. “Uno straordinario risultato – commenta l’esponente democristiano – perché va finalmente a portare ristoro a quanti hanno lamentato ingenti danni a causa di quella tromba d’aria che devastò una vastissima porzione di campagna modicana e costò la vita al compianto Pino Ricca. I fondi toccheranno a chi, a suo tempo, segnalò i danni riportati da abitazioni private e aziende ma anche da chi si vide portare via dalla furia del vento anche automobili e furgoni. Passerà adesso circa un mese per i tempi tecnici del trasferimento dei fondi e la loro susseguente spartizione agli aventi diritto. Mi sento in dovere di ringraziare il Presidente della II Commissione Bilancio l’onorevole Dario Daidone e tutti i componenti della commissione sia della maggioranza che dell’opposizione i quali si sono mostrati sin da subito disponibili ad accogliere il mio emendamento”.

