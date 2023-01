Smaltimento gesso, al LCC firmata una apposita convenzione

Siglata al Libero Consorzio Comunale di Ragusa una convenzione per la gestione dei rifiuti a base di gesso.

Il documento è stato firmato dal Commissario straordinario Salvatore Piazza e dal sindaco di Ragusa Peppe Cassì, rappresentante di uno dei due Comuni che hanno deciso di aderire all’iniziativa. La convenzione verrà firmata in un secondo momento anche dal sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

“Un altro traguardo che ci siamo intestati, con i sindaci Cassì e Schembari, per tutelare il nostro territorio. Faremo un primo investimento in questo senso e ci auguriamo che, approvato il prossimo bilancio, potremo andare avanti e garantire questo servizio per quanto più tempo possibile. Ringrazio i nostri collaboratori che hanno lavorato a questa iniziativa e ringrazio i sindaci che hanno capito il senso dell’intervento”, ha dichiarato il Commissario Piazza.

Alla firma della convenzione, oltre ai rappresentanti istituzionali, al dirigente provinciale del settore Ambiente Giuseppe Alessandro, presenti anche i rappresentanti di Polizia provinciale, CNA Ragusa, Confartigianato e Ance Ragusa. Associazioni datoriali che hanno partecipato fattivamente alla stesura del documento con osservazioni e proposte che sono state discusse e prese in considerazione.

“Si tratta di un progetto sperimentale, della durata sei mesi, che scatterà dalla firma delle apposite ordinanze sindacali per il posizionamento dei cassoni di raccolta all’interno del CCR dei due Comuni che hanno aderito. Alla fare sperimentale seguirà una fase di analisi dei risultati raggiunti, sia in termini di materiale conferito che dal punto di vista dell’impatto ambientale, per poi valutare un eventuale percorso strutturale del servizio”, ha spiegato il dirigente Alessandro.

