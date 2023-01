Oramai è un bollettino in continuo aggiornamento anche se appare probabile che si sia nell’imminenza di arrestare i ladri. Il furti nel centro storico di Modica, infatti, continuano ad aumentare. L’ultimo ai danni del Girarrosto Caruso, in Piazza Corrado Rizzone, dirimpetto alla rivendita pane “Certo”. Anche in questo caso il ladro ha portato via solo qualche spicciolo. Come dire è stato più il danno arrecato che il bottino.

