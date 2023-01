Fondazione Italia-Usa, premiato anche il ragusano Brugaletta

Giovanni Brugaletta, un giovane ragusano, laureato in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di Catania, come la studentessa di Comiso, Stefania Occhipinti, è stato premiato per l’eccellenza universitaria. Come la giovane comisana, Brugaletta ha ricevuto la stessa onorificenza da parte dell’Associazione Usa Italia.( nel 2021, vecchia edizione) in quanto riconosciuto tra i 1000 ragazzi laureati più meritevoli d’Italia. E’ stato anche questi invitato alla Camera dei Deputati per ritirare il premio, ma a causa della pandemia da Covid, la manifestazione di premiazione è stata annullata, così la pergamena è stata consegnata via email.

Si tratta di un riconoscimento assegnato ai giovani laureati meritevoli che abbiano conseguito il massimo dei voti in discipline di interesse per la Fondazione Italia-Usa. Ai neolaureati premiati è stata riservata la partecipazione gratuita a un master online in Global marketing, comunicazione & made in Italy. Viene inoltre rilasciato un attestato di professionista accreditato presso la Fondazione Italia Usa.

