Scontro auto-camion a Vittoria. C’è un ferito

Un’autovettura Yaris e un autocarro si sono scontrati ieri sera a Vittoria, sul cavalcavia ferroviario della circonvallazione, alle spalle del mercato ortofrutticolo. ll conducente dell’auto è stato trasportato d’urgenza in ambulanza dal 118 all’Ospedale Guzzardi. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale che sta cercando di fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Dopo l’incidente quel tratto di strada è stato chiuso per ore e riaperto solo in piena notte, intorno all’1,30 quando i mezzi sono stati rimossi.

foto franco assenza

Salva