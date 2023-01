Fine settimana di vittorie per l’Academy Modica Airone

Fine settimana con un tris di vittorie per l’Academy Modica, la società Modica Airone affiliata alla prima formazione modicana ha chiuso con ottimi risultati le sfide di Uner15 girone A, Under15 girone B e Under17.

La prima sfida è andata in scena Sabato pomeriggio con i gli Under 15 del girone B di mister Tona che hanno portato a casa tre punti importantissimi ai fini della classifica contro un buon Scicli. La vittoria nasce da una perla di Calabrese che, spalle alla porta, si inventa un colpo di tacco a metà del secondo tempo e porta avanti i suoi. Nel recupero c’è tempo anche per la rete di Di Tommasi che regala il primato ai modicani con 24 punti in 10 giornate.

Domenica sono andate in campo le altre due formazioni, con gli Under 15 del girone A allenati da Bellio che si sono imposti per 4-0 sull’Atletico Dream. In questo caso i gol sono arrivati con la doppietta del solito Radenza, il gol di Daniele Buscema e Assenza a completare il numero 4 sul tabellino dei marcatori. Una vittoria che crea morale e che serve a crescere in un campionato ostico ma che racconta come questa squadra ha ottimi margini di miglioramento e un ottimo futuro davanti a se.

In chiusura gli Under17 si sono imposti per 4-1 sul Sortino, in una sfida che ha visto la pioggia vera protagonista, specie nel secondo tempo. Gli uomini di Walter Buccheri si sono imposti con la rete, su rigore, di Marsilio che porta avanti i modicani, quindi la doppietta di Yu Suwa che si regala altri gol per la classifica marcatori e per un cammino personale importante. Chiude i conti una prodezza di Cavallo che da fuori battezza l’angolino alto e chiude i conti dopo il momentaneo 3-1 arrivato su rigore.

Il finale di stagione si avvicina e le gare diventano sempre più entusiasmanti, ogni singolo punto è come macigno per le classifiche che si vanno a delineare e i ragazzi rossoblu sembrano arrivare pronti a questo grande appuntamento.

