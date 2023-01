Ispica, aula scolastica intitolata alla piccola Matilde Frasca

Venerdì 27 gennaio, alle 10.30, alla presenza della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina”, Elisa Faraci, dei genitori della piccola Matilde Frasca, del personale della scuola, delle autorità civili e religiose, dei compagni di scuola , si terrà la cerimonia di intitolazione a Matilde Frasca dell’Aula Innovativa, sita al plesso Padre Pio da Pietrelcina a Ispica.

La morte della piccola Matilde a soli 6 anni, è stata improvvisa e veloce a causa di un terribile tumore al cervello che l’ha portata via da questa terra il 28 gennaio del 2019. Ma il suo ricordo rimarrà indelebile non solo nella mente e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e non solo perché era una bambina bella e allegra, “esplosiva” come ama definirla la mamma.

A conclusione della cerimonia gli alunni della classe che ha frequentato Matilde si recheranno in cortile e, davanti l’albero d’ulivo donato dalla famiglia Frasca, lasceranno volare in cielo dei palloncini bianchi.

