Ragusa. Gruppo Misto e Commissario Asp su problematiche sanità

I consiglieri comunali di Ragusa Mario D’Asta, Giovanni Gurrieri e Maria Malfa, accompagnati da Anna Maria Aiello, già assessore comunale a Modica, e da Paolo Ucchino, già consigliere comunale a Ragusa, hanno incontrato il commissario straordinario dell’Asp 7, Fabrizio Russo. In primo piano, come è stato evidenziato dai consiglieri, alcune questioni di ordine emergenziale che hanno a che vedere soprattutto con la complessiva carenza di personale per quanto riguarda i medici, gli infermieri e gli Oss. E’ stata evidenziata, altresì, l’urgenza di incrementare il monte ore del personale sanitario che risulta essere in calo: dai contratti a 25 ore degli infermieri a quelli, addirittura, a 3 ore settimanali degli ausiliari. E’ stata posta in evidenza, poi, la necessità di monitorare le esigenze dei reparti non all’altezza delle necessità assistenziali, a cominciare dal caso Pediatria al Giovanni Paolo II rispetto a cui si sta sviluppando una mobilitazione, in città, che è frutto di una evidente necessità da parte dei cittadini su cui non si può fare calare il silenzio ma, anzi, occorre fare il necessario per trovare una soluzione. Così come soluzioni sono state chieste su Otorinolaringoiatria sempre a Ragusa, sulla lungodegenza, sui problemi di manutenzione interna ed esterna all’ospedale di Ibla, tra l’altro alle prese anche con la carenza di segnaletica. Stesso disagio, sul fronte delle indicazioni, anche per quanto riguarda il Giovanni Paolo II dove, poi, è da risolvere la problematica riguardante l’accesso al Pronto soccorso (male illuminata la zona che dal parcheggio, molto distante, all’area emergenziale in questione). Mentre sia nell’uno quanto nell’altro ospedale manca il bar. Sotto i riflettori anche la mancanza di guardia medica a Ibla e il servizio di dodici ore legato al 118. Il commissario straordinario ha evidenziato che occorre, in questa fase, purtroppo, fare i conti con una serie di problemi legati al budget e che sulle varie questioni si sta adoperando per cercare di risolvere i disagi manifestati, come nel caso della Pediatria rispetto a cui si sta valutando la possibilità di attivare il presidio notturno con contratti a tempo sia determinato che indeterminato. Su tutte le altre questioni poste, inoltre, Russo ha assunto l’impegno di intervenire. L’incontro si è potuto tenere grazie all’intervento dell’on. Ignazio Abbate che ha chiesto al commissario straordinario di promuovere il confronto in questione.

