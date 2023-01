A Vittoria una sede dell’Istituto per le repressioni frodi

Un’altra data storica per il Mercato ortofrutticolo di Vittoria. E’ stata concessa in comodato d’uso dall’amministrazione comunale, l’ex sede del banco di Sicilia, all’ICQRF (Istituto per le repressioni frodi), facendo diventare la regione Sicilia la prima in Italia per sedi. Dopo Palermo e Catania, infatti, ora arriva una sede anche a Vittoria. Alla fattività del progetto ha lavorato in sinergia con il Ministro Francesco Lollobrigida, il Senatore Salvo Sallemi che in collaborazione con il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello, hanno intuito la potenzialità di avere una sede all’interno della struttura, garantendo sempre più la trasparenza della tracciabilità, oltre al fatto di essere geograficamente centrale, per poter effettuare con sempre con più efficacia i controlli nei porti ed evitare possibili frodi agroalimentari. Alla consegna dei locali erano presenti oltre al Sindaco Francesco Aiello e al Senatore Salvo Sallemi, anche l’onorevole Nello Di Pasquale, il capo dipartimento Nazionale ICQRF Felice Assenza, il capo dipartimento regionale Felice Mattia e il dottor Galfano, il Presidente della Vittoria Mercati Carmelo Diquattro, l’assessore Anastasia Licitra, i consiglieri Speranza e Vinciguerra e il presidente dell’Acov Giuseppe Zarba.

“Sono soddisfatto per questa iniziativa – dice il Presidente dell’Acov Giuseppe Zarba – soprattutto nell’avere visto esponenti politici di diverso colore tutti insieme dialogare per il bene comune”.

Dopo la cerimonia e un veloce giro nella struttura, si è tenuta un’importante riunione nella sede dell’Associazione Concessionari, dove sono intervenuti il Senatore Sallemi che ha parlato della volontà del Ministro di realizzare questo progetto a Vittoria e della sua valenza, della cui richiesta si è fatto carico immediatamente perché questo accadesse in tempi brevi. Ha poi sottolineato la volontà di collaborare con l’amministrazione comunale, per far si che si ottengano sempre più risultati come quelli di oggi. L’onorevole Di Pasquale, inoltre, ha spiegato l’importanza del progetto e del suo valore strategico a tutela delle produzioni locali. Il dirigente regionale Felice Mattia, ha dato ampia disponibilità a collaborare con tutti nel rispetto delle regole; il dirigente Nazionale dott. Assenza, invece, ha ribadito l’importanza dei controlli per tutelare i prodotti locali, oltre ad aver fatto chiarezza sulla legge 198/21 sulle pratiche sleali, invitandoci a denunciarle. Il dott. Galfano ha parlato del laboratorio analisi ICQRF da lui gestito a Catania e dell’importanza che ha sul territorio nazionale. Di fatto il 40% delle analisi nazionali sui prodotti sono eseguiti a Catania.

Il presidente Zarba ha concluso i lavori, parlando dei nuovi vicini di casa non come un pericolo ma come un’opportunità per garantire sempre più la trasparenza della tracciabilità, la lotta contro le frodi agroalimentari, oltre alla stretta collaborazione che si avrà nell’ambito del progetto Cedisco, a cui si sta lavorando alla sua realizzazione in tempi brevi. Zarba ha voluto ringraziare, infine, personalmente il senatore Sallemi, per l’attenzione che sta dando al nostro territorio e per l’importante interlocuzione con il Ministro Lollobrigida sui temi agricoli che ci hanno visto protagonisti a Roma.

Salva