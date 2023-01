Monterosso Almo. Eccellenti i risultati per il Presepe vivente

Ottimi i risultati per la 36^ edizione del Presepe vivente che ha chiuso i battenti sabato scorso con la quinta ed ultima giornata. I vicoli e le vecchie abitazioni del quartiere Matrice hanno ripreso a brulicare di vita, regalando alle migliaia di visitatori tante emozioni . “E i numeri ci raccontano tutto – sottolinea il presidente dell’associazione Amici del Presepe, Giovanni Distefano – perché siamo stati in grado di consolidare le performance degli anni scorsi. Nelle cinque giornate i visitatori complessivamente sono stati oltre 10mila e, per di più, provenienti non solo da ogni parte della Sicilia ma anche dalla Calabria. Un resoconto davvero straordinario quello che si può fare “ . Il presidente Distefano, poi, ringrazia tutti i figuranti che hanno animato l’evento tradizionale del presepe, l’amministrazione comunale per il patrocinio e la logistica, gli sponsor che hanno sostenuto l’appuntamento, i carabinieri della locale Stazione, il comando della polizia municipale e l’associazione Rangers Europa di Monterosso Almo “i miei più stretti collaboratori e, soprattutto, i numerosi visitatori che ci hanno fatto l’onore di venirci a trovar dando un senso a tutto quello che facciamo. E’ stata una bella edizione del presepe vivente di Monterosso Almo e siamo già pronti per allestire la rappresentazione del 2023-2024, dopo qualche opportuna settimana di riposo, che sarà quella in cui celebreremo il 37^ anno di attività, un traguardo molto importante per una manifestazione del genere, la più antica della provincia di Ragusa”. Nelle foto alcuni momenti del Presepe vivente.

Salva