Modica. Riparte il servizio scuolabus con alcune riduzioni

Da lunedì 9 gennaio 2023 riprende il servizio trasporto alunni della scuola primaria e delle scuole medie del Comune di Modica. Dallo stesso giorno, a causa della riduzione del numero di utenti sono state ridotte alcune linee del servizio e, annullate le linee numero 3 (scuole Carlo Amore e Cannizzara), numero 6 (scuole Gianforma e Carlo Amore), numero 15 (scuole Santa Marta, 8 marzo e Corso Garibaldi) e la numero 16 (scuole Falcone, Raffaele Poidomani, Denaro Papa).

Gli alunni interessati dalle linee soppresse fruiranno, comunque, del servizio attraverso altre linee.

I genitori dei bambini dovranno attendere l’arrivo dello scuolabus che potrebbe portare almeno all’inizio, qualche minuto di ritardo. Si ricorda ai genitori che qualora non avessero pagato la retta dei mesi di ottobre, novembre e dicembre in tutto o in parte, i propri figli non potranno fruire del servizio a decorrere da lunedì 9 gennaio e fino alla completa regolarizzazione della posizione amministrativa.

