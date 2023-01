Furti a raffica in Contrada Zappulla-S.Maria a Modica

Raffica di furti in alcune abitazioni di Contrada Zappulla Santa Maria, alla periferia di Modica. Gli ultimi della serie sono stati messi a segno da ignoti la sera dell’Epifania in alcune case di fatto vuote, visto che i residenti le utilizzano nel periodo estivo. Nel garage di una famiglia che risiede nel posto, invece, in modo permanente, sono stati trafugati attrezzi da lavoro e anche duecento litri di olio. In questo caso, addirittura, i ladri hanno travasato il prodotto prima di portarselo via, lasciando il contenitore sul luogo. La polizia si sta occupando dei furti.

