L’Avimecc Volley Modica ospita la vice capolista Ortona

Vigilia di campionato per l’Avimecc Volley Modica, che dopo la pausa di fine anno, domani pomeriggio torna in campo al “PalaRizza” per affrontare la Seico Service Ortona vice capolista del campionato di serie A3 e con l’obiettivo dichiarato di tornare in serie A2.

Un test difficile per Chillemi e compagni che durante la pausa hanno lavorato per trovare la giusta condizione dopo una fine 2022 abbastanza complicata.

Le difficoltà incontrate non hanno tuttavia minato il gruppo che unito vuole continuare il percorso di crescita e a lottare per un posto al “sole”.

Coach Giancarlo D’Amico e il suo staff non hanno lesinato energie e hanno lavorato alacremente insieme al gruppo per farsi trovare pronti per l’appuntamento di domani, dove ci sarà da soffrire e da buttare il cuore oltre alla rete.

“Abbiamo affrontato una settimana difficile – spiega il tecnico dell’Avimecc Volley Modica – con l’obiettivo di recuperare tutti i ragazzi e la qualità del lavoro è salita in maniera esponenziale. Sappiamo che in questi periodi bisogna avere pazienza, ma sappiamo anche che alla fine gli obiettivi che ci prefissiamo nel lavoro in palestra riusciamo a raggiungerli. Siamo consci – continua D’Amico – delle difficoltà che incontreremo domani. Ortona, infatti, non vorrà perdere l’occasione di restare in vetta con Farmitalia. Avremo da combattere contro una squadra ‘quadrata’ che vanta nel roster gente esperta come Marshall, Bertoli e Bulfon per citarne alcuni. Sarà una gara complicata e carica di diversi temi tattici,ma noi dovremo essere bravi ad affrontarla con la stessa curiosità di un “bambino davanti al fuoco”, senza paura e pensando a ogni singolo punto. Le nostre motivazioni cresceranno di sicuro durante la partita se saremo capaci di allungare le azioni di gioco. Mi aspetto un Avimecc Volley Modica ordinata a muro e coraggiosa in difesa – conclude il tecnico biancoazzurro – lucida nei fondamentali di battuta e in grado di gestire le proprie idee nelle situazioni d’attacco che si presenteranno. La nostra crescita è in atto e da quest’altro match potremo valutare il nostro livello di gioco.

La sfida del “PalaRizza” tra Avimecc Volley Modica e Seico Service Ortona sarà diretta da Walter Stancati di Brindisi e da Giovanni Giorgianni di Roccalumera. Fischio d’inizio fissato per le 16.

Salva