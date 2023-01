6 Gennaio 2023. Concerto della Civica Filarmonica di Modica

Concerto della Civica Filarmonica di Modica domani venerdì 6 Gennaio, alle 17,30, presso l’Auditorium Pietro Floridia in Piazza Matteotti a Modica.

Il concerto sarà diretto dal Maestro Sergio Battaglia e sarà preceduto dall’esibizione dei Felespaca Percussioni Quartet, quartetto di percussioni, e Motouka Saxophone Quartet, quartetto di sassofono. Tutti giovani musicisti, che attualmente frequentano il liceo musicale di Modica e i Conservatori di Palermo, Napoli e Trento, e che hanno iniziato il loro percorso formativo proprio all’interno della scuola della Civica Filarmonica.

La Civica dopo una pausa si riorganizza con un nuovo consiglio di amministrazione ed un nuovo direttore, appunto il Maestro Sergio Battaglia, e questo concerto vuole rappresentare l’inizio di una nuova stagione di attività che hanno come scopo quello di portare avanti l’importante istituzione bandistica ereditata dal Maestro Franco Di Pietro, che attualmente riveste il ruolo di consulente artistico della stessa. La Civica vuole continuare ad essere il punto di riferimento musicale cittadino, come lo è stato per diversi decenni e per diverse generazioni, volendo continuare a dare a tutti i giovani la possibilità di avvicinarsi alle sette note e di vivere esperienze di musica d’insieme.

Il fiore all’occhiello dell’associazione è stato da sempre la scuola musicale con il Corso Base per l’inserimento dei propri allievi all’interno dell’organico bandistico, ed il Corso Avanzato per tutti gli studenti che intendono approfondire gli studi musicali, con il raggiungimento dei requisiti, per le ammissioni nei licei musicali, ai corsi pre-accademici ed accademici nei Conservatori e le istituzioni AFAM.

