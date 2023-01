Chiaramonte Gulfi. Premiazione de “Il Presepe in miniatura”

Come da tradizione, la mostra-concorso nazionale di presepi promossa dall’associazione L’Arco a Chiaramonte e denominata “Il presepe in miniatura nella città dei musei” si chiude con un coinvolgente appuntamento di intrattenimento. Domenica prossima 8 gennaio, infatti, a Chiaramonte, al teatro Sciascia, ci sarà la cerimonia di premiazione a partire dalle 11,45. La chiusura della mostra, invece, si terrà a partire dalle 10. E’ l’ottava edizione di un appuntamento ormai diventato un punto fisso di riferimento nel contesto delle attività natalizie chiaramontane che, quest’anno, sarà impreziosito dalla presenza del coro Mariele Ventre di Ragusa diretto dalla maestra Giovanni Guastella. Il coro, che continua a sfornare talenti di successo, avrà modo di esibirsi dinanzi al pubblico che assisterà alla cerimonia. “Non ci sono dubbi sul fatto – affermano dall’associazione L’Arco – che si tratti di una iniziativa di grande richiamo e che ci consentirà di tracciare un bilancio su queste giornate che hanno visto la presenza di migliaia di visitatori attratti dalle composizioni delle nostre mostre d’arte che, sia a Chiaramonte quanto a Vittoria, sono state molte apprezzate. La ricercatezza e la cura dei dettagli che i maestri presepisti hanno utilizzato per predisporre le loro composizioni costituiranno i punti di riferimento per la giuria che sarà chiamata a svolgere appieno il proprio compito sapendo che sarà messa in vetrina questa capacità che affonda le radici nelle notti dei tempi. Vorremmo fare, intanto, i complimenti a tutti coloro che hanno partecipato alle nostre mostre perché hanno dimostrato quanto ci tengono a fare sì che la tradizione del presepe possa essere perpetuata alle prossime generazioni.”

