Giarratana. Iniziative di richiamo in piazza Vittorio Veneto

Ultimi appuntamenti per il cartellone delle festività a Giarratana. Oggi, in concomitanza con il presepe vivente, alle 17, in piazza Vittorio Veneto, saranno attivati i laboratori enogastronomici e i mercatini di Natale, alle 17,30 ci sarà Babbo Natale in Vespa. Inoltre, a partire dalle 17, a palazzo Barone, in collaborazione con la Consulta femminile, la mostra di reperti archeologici di Terravecchia, la mostra del museo dell’Emigrazione, la mostra permanente sull’Aurora Giarratana di volley, la mostra di sfilato siciliano a cura della maestra Rosanna Garofalo (iscritta al Reis nel libro dei tesori umani viventi) e, ancora, la mostra fotografica e di poesia di Candida Mezzasalma oltre all’esposizione di opere di artigianato di Maria Luisa Vindigni. Ingresso libero a palazzo Barone. Inoltre, in piazza Vittorio Veneto, alle 17, ci sarà lo spettacolo musicale della Band Bellini in concerto. Alle 18, nello stesso sito, lo spettacolo musicale del gruppo folk “Nunnè lapa ne musca”. Lo stesso programma, con gli stessi orari, sarà ripetuto domani, giornata dell’Epifania. In più, alle 15, al centro diurno, a cura dell’associazione culturale Officina creativa, ci sarà la celebrazione della festa della befana. Analoga festa alle 18 in piazza Vittorio Veneto ma a cura della Consulta femminile. Quindi, sempre alle 18 e sempre in piazza Vittorio Veneto, lo spettacolo musicale “Zampognari ro cuozzu”. “Chiudiamo questa fase di appuntamenti inseriti nel cartellone di Natale – sottolinea Giacomo Puma, esperto del sindaco Lino Giaquinta con delega agli eventi – con la consapevolezza di avere dato il massimo anche se si può fare sempre di più per migliorare. L’Amministrazione comunale ha cercato di spendersi per creare qualcosa di buono e riteniamo che qualche risultato sia arrivato. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato per garantire la migliore riuscita di queste iniziative che ci proiettano direttamente ai mesi prossimi quando contiamo di promuovere altri eventi di un certo richiamo”.

