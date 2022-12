Siggia(Italia Viva). A Vittoria sospesa erogazione certificati Anagrafe in edicole e tabaccherie

“Sapevamo che fossero nostalgici, ma non fino a questo punto. Una delle cose che desta maggiore stupore è come, in questi mesi, in Consiglio comunale, e non solo, a lungo si sia parlato della situazione precaria in cui versa l’ufficio Anagrafe; ma, nel contesto di questa situazione, passa in sordina un provvedimento deleterio”. E’ quanto rileva la consigliera comunale di Italia Viva a Vittoria, Sara Siggia. “Una circolare del ministero dell’Interno (la 115/2022), infatti – sottolinea Siggia – sospende la possibilità di erogare certificati anagrafici presso edicole e tabaccherie e più in generale da parte di soggetti terzi (nel solo 2022 sono stati milioni i certificati scaricati). Sembriamo al paradosso, eppure è successo, mi sembra anche inutile dilungarmi su quali siano i benefici persi. Ci sono stati rilievi dall’autorità della privacy che, anziché essere controdedotti e gestiti, hanno portato a una circolare nazionale che blocca l’erogazione di questi servizi, bollati come pericolosi strumenti demoniaci, un po’ come fossero un pagamento col pos, la spid o le ricette mediche online. A Vittoria ci ritroviamo da un lato le destre nostrane che chiedevano uno del territorio a Roma per fare le barricate, che, compiacenti ai diktat romani, non lamentano un provvedimento che nuoce gravemente a territori, come il nostro, dove l’organico dell’ufficio Anagrafe è carente. Dall’altro lato, mentre molti Comuni del circondario si sono già attivati per rendere edotta la cittadinanza, a Vittoria non si sa nulla, considerato che chi amministra impiega il proprio tempo a fare le passerelle, a presenziare ai concerti natalizi piuttosto che a dare risposte ai cittadini. Il governo Meloni è nostalgico del fax, l’amministrazione Aiello si mangia il panettone. E ai cittadini chi ci pensa?”.

