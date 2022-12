Carpentieri, Modica: “Polizia locale ai minimi termini”

“Non sappiamo più come dirlo e ribadirlo, il Corpo della Polizia Locale di Modica è ormai rimasto con pochissimi agenti e, pertanto, necessita di un rimpinguamento urgente. Serve un incontro da tenersi subito dopo le festività”. E’ l’ennesima istanza che il Consigliere Comunale di Modica, Mommo Carpentieri, rivolge al Commissario Straordinario, Domenica Ficano, alla luce del nulla di fatto registrato negli ultimi mesi. “Ci troviamo davanti una situazione mai vista prima. Il Corpo è ormai ridotto ai minimi termini e non possiamo continuare a chiedere sacrifici su sacrifici a pochissimi agenti chiamati quotidianamente a svolgere decine di funzioni con un organico decimato. Per tali ragioni chiedo al Commissario Straordinario un incontro urgente da programmare subito dopo le festività”.

“Ho detto mille volte – sottolinea ancora Carpentieri – e continuerò a ribadirlo ad oltranza che la sicurezza pubblica va tutelata in ogni modo e con ogni mezzo possibile nonostante le ristrettezze economiche in cui versa l’Ente attualmente. Non è possibile continuare a fingere che la carenza del personale, in forza alla Polizia Municipale di Modica, sia un problema trascurabile o rimandabile. Ogni mio sollecito è stato, fino ad oggi, ignorato. Si continua ad andare avanti affidandosi esclusivamente agli sforzi costanti che la Polizia Locale continua a compiere per garantire le decine di funzioni giornaliere di cui è competente. E’ tempo di prendersi le proprie responsabilità e garantire sicurezza a questa città. E’ tempo che il Commissario Straordinario prenda a due mani la questione e trovi una soluzione ad un problema che dura da anni.

Più volte ho sottolineato l’importanza che il Corpo svolge a servizio dell’Ente di Palazzo San Domenico e soprattutto dei cittadini. Ecco, tale servizio negli anni, mette sempre più a dura prova l’operato dei Vigili Urbani rimasti in carica a svolgere le proprie mansioni nonostante le evidenti carenze d’organico”.

“Basti ricordare che l’operato della Polizia Municipale non si completa con il solo mantenimento della sicurezza urbana ma svolge funzioni anche di polizia demaniale, ambientale, annonaria, giudiziaria ed altro ancora.

Inoltre gran parte del lavoro si svolge negli uffici. Questo significa – conclude Carpentieri – anche pattuglie, spesso, composte da una singola unità costrette al doppio del lavoro e del rischio per non far mancare la propria presenza sul territorio”.

