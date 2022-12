Come preparare il sistema immunitario all’inverno

Durante la stagione invernale il nostro fisico viene messo a dura prova dalle rigide temperature. Il freddo infatti indebolisce le nostre difese, rendendoci più esposti a influenza e malanni stagionali. Ḕ quindi consigliabile preparare il sistema immunitario in vista dell’inverno, seguendo poche e semplici regole.

Il corpo è programmato per adattarsi alle condizioni esterne, ma le basse temperature lo sottopongono a un maggiore stress, creando un disequilibrio. Ecco che quindi ci vengono in aiuto alimentazione e integratori per proteggersi da virus e batteri e aumentare le difese.

Cura l’alimentazione

Il primo modo per preparare l’organismo alle temperature invernali è prestare attenzione a tavola. Il consiglio è di eliminare tutti quegli alimenti ricchi di zuccheri e grassi, come dolci, affettati e carne rossa. Questi infatti affaticano l’apparato digestivo e favoriscono l’insorgere di stati infiammatori.

Privilegia invece cibi ricchi di vitamine, minerali e fibra, ottimi per la salute dell’intestino. Li puoi trovare in:

Frutta e verdura

Cereali integrali

Legumi

CBD per equilibrare l’organismo

Anche gli integratori di cannabidiolo sono perfetti per preparare le difese immunitarie all’inverno. Se ancora non lo conosci, scopri di più sull’olio di CBD. Assunto in gocce a diverse concentrazioni, quest’olio favorisce l’equilibrio fisiologico.

Quando infatti si abbassano le temperature, il nostro organismo è sottoposto a stress. Questo ci rende stanchi e svogliati, con il risultato di indebolire le difese. A questo proposito, l’olio di CBD ha un effetto ansiolitico e rigenerante che va ad agire su sbalzi di umore e spossatezza e alla lunga ripristina il naturale benessere.

In questo modo, andrà a riequilibrare la salute di corpo e mente, rivelandosi utile anche per prevenire i malanni stagionali. L’olio di CBD inoltre è naturale e ha poche controindicazioni. Prima di utilizzarlo, chiedi però al tuo medico quale concentrazione è più adatta a te.

Vita all’aria aperta

In inverno il freddo non invoglia molto ad uscire, ma è proprio il frequentare prevalentemente luoghi chiusi che favorisce la diffusione di influenze e raffreddori. Cerca invece di camminare almeno mezz’ora al giorno.

Stare all’aria aperta innanzitutto permette all’organismo di produrre vitamina D, ottima per regolare il sonno e favorire così il benessere psicofisico. Rimanere attivi inoltre

Migliora l’umore

Contrasta l’aumento di peso

Stimola la circolazione sanguigna e linfatica

Il consiglio è quindi di fare un po’ di ginnastica leggera tutti i giorni, magari alternando attività aerobica con qualcosa di più rilassante come lo yoga.