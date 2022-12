L’Abiomed Bike & CO. Ragusa traccia il bilancio del 2022

“Un bilancio del 2022 non può prescindere dalla grande attività nella valorizzazione dei talenti che la nostra società ha cercato di portare avanti. Abbiamo dimostrato di possedere un gruppo molto unito, con direttori sportivi capaci di interpretare al meglio la linea della compagine societaria. E, poi, soprattutto, abbiamo potuto puntare su un parco di atleti che si sono sempre dimostrati all’altezza della situazione, riuscendo a gestire anche le situazioni più complesse, nonostante la loro giovane d’età. E tutto questo è servito a gettare i semi per le nuove stagioni, a partire da quella del 2023 che sta per prendere il via e che si annuncia molto interessante per i nostri colori”. Così il presidente dell’Abiomed Bike & Co. Ragusa, Giuseppe Nascondiglio, sintetizza quanto accaduto negli ultimi mesi. “Dal punto di vista prettamente organizzativo – sottolinea – resta il rammarico per non avere potuto tenere la Marathon Parco degli Iblei. Ma sono certo che ci rifaremo. Molto entusiasmante la “valanga rosa” che si è venuta a creare nel nostro gruppo e che evidenzia come, sulle donne, la società intenda investire in un certo modo. Tutti i componenti dello staff si sono spesi senza risparmiarsi per ottenere risultati rilevanti. E devo dire che i riscontri non sono mancati. A parte le vittorie ottenute in tutta Sicilia e in alcune tappe del circuito nazionale, posso affermare, senza tema di smentita, che la nostra società, nel campo della mountain bike, sta riuscendo a conquistare spazi sempre più di assoluta evidenza. E tutto ciò lascia ben sperare per la crescita dei nostri ragazzi e, più in generale, per favorire la diffusione di questa fantastica disciplina sportiva”.

