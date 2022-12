On. Abbate. Rateizzazione tassa automobilistica, ora è legge

E’ finalmente legge la possibilità per i contribuenti siciliani di poter rateizzare le tasse automobilistiche arretrate senza pagare interessi e sanzioni. Tutti coloro che non hanno pagato la tassa dallo 01/01/2016 al 31/12/2021 per un ammontare superiore ai 2 mila euro potranno regolarizzare la propria posizione chiedendo di accedere al beneficio entro il 28 febbraio 2023 e compilando il modello apposito da inviare esclusivamente da una casella PEC all’indirizzo di posta certificata rateizzazioni@pec.sicilia.aci.it che sarà reso attivo da ACI a decorrere dal 15/01/2023. Sulla base dell’istanza l’ACI trasmetterà al contribuente entro il 31/03/2023 presso la casella di posta elettronica certificata del richiedente i modelli precompilati di pagamento PagoPA contenenti l’importo delle rate da pagare alle scadenze del 30/04/2023, 31/07/2023, 31/10/2023, 31/01/2024. L’istanza di rateizzazione si intende accettata contestualmente al pagamento della prima rata alla scadenza prevista del 30/04/2023. L’omesso pagamento alle scadenze della prima rata o di una delle successive rate comporta la decadenza dell’agevolazione. “Abbiamo lottato molto per la realizzazione di questa legge – commenta l’On. Ignazio Abbate – soprattutto per quanto riguarda l’abbassamento della soglia oltre cui poter accedere alla rateizzazione che inizialmente era prevista a 10 mila euro. In questo modo l’abbiamo estesa ad una platea più ampia che avrà modo di regolarizzare la propria posizione senza sanzioni. Per ulteriori chiarimenti il consiglio è quello di rivolgersi alla delegazione ACI o alle agenzie di disbrigo pratiche automobiliste accreditate”.

