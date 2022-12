Giarratana. Successo per il Gran concerto di Natale

E’ stato un successo, ieri sera, nella chiesa di San Bartolomeo, il Gran concerto di Natale, promosso dal corpo bandistico Vincenzo Bellini e dalla corale parrocchiale Regina Caeli, inserito nel contesto del programma natalizio predisposto dall’Amministrazione comunale. La direzione è stata affidata ai maestri Francesco Fatuzzo per la banda e al maestro Francesco Giaquinta per il coro mentre ospiti della serata sono stati il tenore Dario Adamo e il soprano Lina Pluchino. Accorata l’interpretazione che i due hanno rispettivamente fatto dell’Ave Maria di Caccini e dell’Ave Maria di Piazzolla. Ad animare ulteriormente la serata ci ha pensato il coro dei bambini dell’oratorio con l’ensemble di chitarre e percussioni della scuola musicale Vincenzo Bellini di Giarratana. In più, il sindaco Lino Giaquinta, nel ringraziare i presenti per la partecipazione e tutti coloro che si sono spesi per la riuscita del concerto, ha fatto da “arbitro” alla consegna, da parte del maestro Fatuzzo, di un libretto contenente la propria composizione su Giarratana ai rappresentanti del comitato delle feste patronali (San Bartolomeo e Santa Maria della Neve) e della festa di San Giuseppe. “Momenti del genere, in questo particolare periodo dell’anno – sottolinea l’esperto del sindaco con delega agli eventi, Giacomo Puma – ci invogliano tutti alla riflessione e, soprattutto, a cercare di stare bene assieme. Devo fare i complimenti a tutti perché hanno animato, davvero, una serata piacevole, con numerosi spunti. Aggiungo che il nostro programma natalizio continua sempre più a centrare il bersaglio. E oggi, alle 18, in piazza Vittorio Veneto, ci sarà la Big band ottoni bemolli. Un altro modo per trascorrere in serenità queste giornate delle festività natalizie”. Nella foto un momento del concerto.

Salva