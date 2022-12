Modica. Convegno per riflettere sulla guerra per costruire pace

Si terrà sabato 7 gennaio alle 17 presso la Domus S. Petri di Modica un convegno organizzato dalla Delegazione regionale del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, su un argomento di grande attualità: ‘Guerra e pace: riflettere sulla guerra per costruire la pace’. Interverranno don Stefano Caprio, già assistente generale degli Scout d’Europa, che per parecchi anni ha vissuto in Russia e che è un profondo conoscitore della storia di quel Paese e delle questioni orientali in genere. Insegna storia e cultura russa al Pontificio Istituto Orientale di Roma e farà il suo intervento da remoto per parlare delle cause, degli andamenti e dei possibili scenari della guerra in Ucraina. In presenza, invece, interverrà don Vittorio Rocca, teologo morale, docente presso l’Istituto teologico S. Paolo di Catania: parlerà della dottrina sociale della Chiesa sulla guerra chiedendosi in particolare se, alla luce di essa, esista una ‘guerra giusta’. L’incontro vuole essere un momento di riflessione sui drammatici eventi che stiamo vivendo in Europa, dei quali si vogliono approfondire alcuni aspetti che talvolta rimangono in secondo piano nella riflessione pubblica e che invece hanno un ruolo fondamentale, a cominciare per esempio dal ruolo delle Chiese.

