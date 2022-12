Agricoltura, tavolo tecnico di Fratelli d’Italia a Vittoria

Si terrà il prossimo 5 gennaio a Vittoria, a partire dalle ore 10 nella Sala Avis, un tavolo tecnico sull’agricoltura sul tema “Agricoltura, ascolto e prospettive” organizzato dal senatore Salvo Sallemi con il gruppo consiliare cittadino che vedrà la presenza del senatore Salvo Pogliese, componente della commissione Agricoltura, del deputato alla Camera Luca Cannata e del deputato regionale, nonché capogruppo di FdI all’Ars, Giorgio Assenza.

“Dopo l’insediamento del governo nazionale e di quello regionale e successivamente all’approvazione della manovra è nostro dovere, così come promesso in campagna elettorale, ascoltare il territorio e soprattutto ascoltare imprenditori, produttori, esponenti delle associazioni di categoria. L’agricoltura è in forte sofferenza per i rincari di energia e materie prime e da anni soffre la concorrenza sleale del prodotto estero. Abbiamo avviato quindi una fase di ascolto per raccogliere criticità e per trasformarle in proposte, interventi normativi, spinte propulsive. Ringrazio i colleghi parlamentari per la loro presenza, segno di grande attenzione per Vittoria, per il territorio e per il settore”, dice il senatore Sallemi.

“Abbiamo sollecitato l’istituzione di questo primo e preliminare confronto – dicono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Vinciguerra, Cannata, Scuderi e Zorzi – affinché il territorio possa essere ascoltato dalle istituzioni a tutti i livelli. Abbiamo la possibilità di poterci interfacciare con il governo regionale e con quello nazionale e Vittoria deve essere protagonista di un rilancio dell’agricoltura siciliana e dobbiamo cogliere questa occasione. Per questo motivo l’incontro sarà aperto a tutti gli operatori del settore che avranno la possibilità di un confronto diretto con i rappresentanti politici dentro le istituzioni. Un’occasione importante e ci aspettiamo un’ampia partecipazione per portare la voce di chi lavora dentro l’Ars, dentro la Camera e il Senato. Ringraziamo gli esponenti di Fratelli d’Italia per la loro immediata adesione e insieme elaboreremo una piattaforma di proposte”.

Salva