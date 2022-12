Il Santa Croce Calcio augura buon anno guardando con fiducia

Il periodo di sosta del campionato di Eccellenza è stato abbastanza faticoso per la truppa biancazzurra che sotto lo sguardo attento di mister Lucenti sta effettuando un richiamo della preparazione svolta ad inizio stagione. I giocatori del Santa Croce calcio dopo l’allenamento congiunto con il Frigintini calcio, venerdì 23 dicembre, hanno ottenuto tre giorni di riposo per le festività natalizie e si sono ritrovati il 27 sera per la ripresa degli allenamenti. L’intento dell’allenatore biancazzurro è quello di fare amalgamare il gruppo e inculcare la propria mentalità ai nuovi giocatori arrivati da poco tempo. Le sedute di allenamento continueranno fino a venerdì 30 dicembre, dopodiché mister Lucenti concederà altri due giorni di riposo per capodanno. Da martedì 3 gennaio la squadra inizierà la settimana tipo di allenamento e, soprattutto, comincerà la preparazione per l’importante gara casalinga del 7 gennaio contro il Real Siracusa Belvedere. La gara contro gli aretusei è di fondamentale importanza per gli obiettivi del Cigno e mister Lucenti sa benissimo che bisognerà arrivare alla gara con concentrazione e mentalità giusta. Sul fronte mercato, ancora nulla di nuovo, anche se si stanno allenando con il gruppo alcuni giocatori che sono al vaglio dello staff tecnico biancazzurro.

Di seguito il commento del vicepresidente Marco Messina.

” Fra poche ore lasceremo il 2022 ed è giusto tracciare un piccolo bilancio. Dopo una stagione deludente e dispendiosa come quella passata, si stava rischiando la chiusura del club. Le uscite importanti di alcuni dirigenti simbolo del Santa Croce di questo ultimo decennio, aveva scoraggiato un po’ tutto l’ambiente tanto da tirare i remi in barca. Quando tutto stava per andare a rotoli un gruppo di nuove persone ha deciso di prendere in mano le briglie della società, cercando di continuare nella gestione di questo glorioso vessillo. Ci siamo rimboccati le maniche e, nonostante lo scetticismo che aleggiava verso il nostro gruppo dirigenziale, abbiamo iniziato a gettare le fondamenta per una nuova dirigenza e soprattutto, per un nuovo progetto. Non è stato facile, ma, oggi mi sento di ringraziare quanti si sono adoperati per fare rinascere dalle ceneri l’UPD Santa Croce che pian piano si sta acquisendo entusiasmo e ottimismo. La squadra si sta comportando bene ed è in piena tabella di marcia per l’obiettivo della salvezza. Abbiamo perso qualche punto per strada, ma, il bilancio è certamente soddisfacente e con i nuovi arrivi cercheremo di fare un girone di ritorno gagliardo in modo da raggiungere anticipatamente l’obiettivo della salvezza.

Voglio approfittare quindi per fare gli auguri di buon anno a tutta la squadra, allo staff tecnico, al gruppo dirigenziale dell’UPD Santa Croce e ai nostri meravigliosi sostenitori che non ci fanno mai mancare il loro apporto”.

