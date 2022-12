Assemblea dei sindaci Ragusa. Approvati tutti i punti all’odg

L’assemblea dei sindaci, nello svolgimento delle funzioni del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ha approvato all’unanimità tutti i punti all’ordine del giorno della seduta che si è svolta questa mattina.

“Ringrazio i sindaci che hanno ancora una volta risposto in maniera propositiva ed hanno approvato importanti atti, necessari al buon funzionamento dell’ente provinciale”, ha dichiarato il Commissario Straordinario Salvatore Piazza. Al primo punto, la terza variazione al bilancio di previsione 2022-2024; il Dup (documento unico di programmazione) 2023-2025; la modifica al regolamento per la disciplina del servizio di polizia provinciale.

“È stato necessario aggiornare il bilancio con una variazione che attiene a trasferimenti a destinazione vincolata, nello specifico trasferimenti ministeriali e regionali per fronteggiare gli aumenti energetici. Trasferimenti regionali per la rimozione rifiuti speciali presso istituti scolastici, per espletamento di progetti di promozione sociale e culturale e per la realizzazione di percorsi di accesso al mare in favore dei disabili”, ha aggiunto il Commissario Piazza.

Al secondo punto il Dup 2023-2025, “un importante atto che ci permetterà di approvare il Bilancio di previsione quanto prima. Si tratta di un documento che anche i Comuni potranno utilizzare, con dati e riferimenti molto interessanti. Ringrazio gli uffici che hanno lavorato con impegno alla redazione di questo documento”, ha detto ancora Salvatore Piazza.

Infine, approvata la modifica alcuni articoli del regolamento per la disciplina del servizio di polizia provinciale. “Fermo restando che l’intero regolamento, che risale al 2003, necessiterà un aggiornamento alla normativa vigente, si impone intanto la modifica ad alcuni articoli per sopperire alla necessità di supporto al personale in servizio. Il Corpo, da quasi 50 unità nel 2006, conta adesso meno di 20 unità, alcune delle quali in procinto di lasciare servizio per raggiunti limiti di età. Visti i vincoli assunzionali che ancora non permettono di integrare il personale occorre modificare il regolamento per permettere di rimpolpare l’organico con figure di altre categorie professionali, come la B, che possono essere di grande aiuto nelle attività ausiliarie”, ha spiegato il Comandante della polizia provinciale Raffale Falconieri.

