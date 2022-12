Refezione scolastica a Ragusa, PD: “Vigileremo sulle promesse”

“Temiamo che sul problema dell’aumento delle utenze di refezione scolastica nelle scuole primarie di Ragusa e della mancata copertura finanziaria per l’adeguata copertura del servizio l’amministrazione Cassì stia facendo un po’ di confusione, forse artatamente”. Lo dichiara il segretario cittadino del Partito Democratico di Ragusa, Peppe Calabrese, che spiega: “Sappiamo che in una riunione di pochi giorni fa, alla presenza dell’assessore Iacono, dei dirigenti e di una delegazione di genitori, l’amministrazione non ha potuto dare certezze per l’integrazione del servizio che ha visto lievitare i costi sia per l’aumento delle utenze che per l’innalzamento dei prezzi delle materie prime. Però, appena la questione è finita sulla stampa, l’assessore Iacono si è precipitato a rassicurare i genitori con una nota sostenendo che “l’Amministrazione garantirà la copertura finanziaria per l’attuale servizio di 1.800 pasti giornalieri” rispetto ai 1300 inizialmente previsti. Ora, delle due l’una: o Iacono mente e questa è solo la tipica promessa di chi si appresta ad affrontare la campagna elettorale oppure il problema è stato creato ad arte per presentare una pronta soluzione già prevista e potersene vantare”.

“Qualunque sia la verità e convinti che politicamente non ci si possa fidare dell’Assessore Iacono – conclude il segretario dem – il Partito Democratico vigilerà con il proprio esponente in Consiglio Comunale affinché nelle maglie del bilancio siano presenti le somme necessarie a garantire il servizio ai bambini che ne abbiano bisogno”.

