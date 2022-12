L’AISF “trova” casa a Modica in Corso Pertini

L’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, Sezione di Ragusa, ha trovato “casa” a Modica, presso la Sede del Movimento Difesa del Cittadino e de Lo Scontrino Sospeso, in Corso Sandro Pertini, e ieri sera, numerose socie provenienti da tutta la Provincia e non solo, si sono ritrovate per festeggiare.

La fibromialgia colpisce soprattutto le donne, le stesse, stanno combattendo, a livello nazionale, per avere inserita la malattia nelle LEA. Viene riconosciuta dal reumatologo e purtroppo ad oggi non esiste una cura, purtroppo in alcuni casi è altamente invalidante! Con un sano e vivace confronto tra le malate ci si supporta e sostiene nel percorso diagnostico e anche dopo. E il poter contare su una Sede dove incontrarsi e incontrare quante ne hanno bisogno è molto importante.

Sul territorio provinciale si è già attivato lo Sportello di Pozzallo, curato dalla Socia Vincenza Napolitano, in uno spazio messo a disposizione all’interno degli Uffici dell’Assessorato dei Servizi Sociali. A breve verrà inaugurato lo Sportello di Scicli, presso la Casa delle Donne, curato dalla Socia Francesca Tempra. Rimane sempre a disposizione la Responsabile della Sezione di Ragusa, Enrichetta Guerrieri, chiamando il 3515293467.

