Modica. Intervento chirurgico che dà speranza a Giuseppe

Un intervento chirurgico molto impegnativo da’ speranza di vita al piccolo Giuseppe che conviveva con una voluminosa metastasi al bacino destro e che lo ha reso allettato per oltre un anno. La famiglia ringrazia pubblicamente il prof. Andreani chirurgo di grande eccellenza e di grande umanità che ha eseguito un intervento molto rischioso: amputazione interlileo-addominale o emipelvetcomia. La famiglia ringrazia, inoltre, tutta l’equipe dei medici anestetisti e degli infermieri e delle oss di tutto il reparto di ortopedia e traumatologia 2 di Pisa Cisanello perché sono eccezionali. Giuseppe lotta da oltre 4 anni per un osteosarcoma recidivato più volte e l’ultima volta al bacino destro. La famiglia era pronta per partire per l’Austria per un trattamento sperimentale a ioni carbonio ma Giuseppe ha una necrosi alla gamba destra e un’infezione conseguenza della malattia che non avrebbe dato possibilità di sopravvivenza, pertanto, disperati i genitori decidono di rivolgersi al Prof. Andreani che propone un intervento molto complesso in ambito ortopedico che però è l’unico modo per liberare Giuseppe dalla terribile malattia. Sperando che il piccoloGiuseppe dopo il lungo post operatorio possa tornare ad una vita normale e che la malattia non compaia più. Un pensiero di gratitudine va a tutti gli amici conoscenti e no delle città di Ragusa e Modica per la loro solidale vicinanza e affetto.

foto autorizzata

