“E’ Natale a Modica”. Sostieni il Cinema sostenibile!

Giovedì 29 e venerdì 30 Dicembre durante le manifestazioni “E’ Natale a Modica” nel Chiostro di Palazzo San Domenico Cinewav Italia proietterà gratuitamente dei fantastici film. Alle ore 18.00 per i più piccoli “Mamma ho per l’Aereo e alle ore 20.00 per gli adulti, il “The Greatest Showman ”. Guarda sul grande schermo, ascolta sul tuo telefono Audio HD utilizzando il tuo telefono e le tue cuffie. Cinewav è una tecnologia inedita al mondo che consente agli utenti di godere di immagini su grande schermo mentre ascoltano l’audio HD sui loro smartphone perfettamente sincronizzati. Basta usare l’app Cinewav (app store Apple, Google, Huawei).

Locandina Cinewav A3 Modica

