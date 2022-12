Scicli. Cinema Teatro Italia, la giunta lavora a un nuovo bando

L’amministrazione Marino sta lavorando al nuovo bando, e agli atti propedeutici necessari, per l’aggiudicazione della gestione del Cine Teatro Italia riservando un congruo numero di giorni per l’Ente, e tenendo conto dei mutati costi energetici e degli incassi della struttura.

Il bando sarà rispondente alla nuova normativa sugli appalti e terrà conto delle mutate esigenze del mercato della fruizione culturale.

Il precedente contratto era in regime di prorogatio in ragione del Covid. E’ ferma volontà dell’Amministrazione riaprire al più presto il Cinema mettendo anche in calendario una prestigiosa stagione teatrale.

