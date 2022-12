Ora festive segnate dai vandali a Modica. Dopo i quattro cassonetti incendiati in Va Scribano, ignoti hanno divelto l’inferriata posta a tutela di un’edicola votiva allocata in Via Mercè, la strada che conduce alla Basilica Madonna delle Grazie, sempre nel centro storico. Un residente, accortosi dell’atto vandalico, ha provveduto a risistemare la struttura di ferro.

