Ispica, 79enne trovato privo di vita

Un uomo di 79 anni, Giuseppe Barone, è stato trovato cadavere questa mattina a Ispica. L’uomo aveva dei segni di violenza al volto e sul dorso della mano. Ad ucciderlo è stato probabilmente qualcuno che si è introdotto all’interno dell’abitazione dell’uomo, in contrada Margio. I carabinieri che hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo hanno trovato anche che la porta d’ingresso era stata forzata dall’esterno. Qualcuno, dunque, ha sfondato la porta e ha ucciso il pensionato, probabilmente dopo una colluttazione. Non si sa ancora la data del decesso, ma l’uomo dovrebbe essere morto da poco. L’uomo infatti era stato visto da alcune persone alcuni giorni fa e il decesso, quindi, non può essere molto lontano. La casa è stata posta sotto sequestro ed è in corso un sopralluogo effettuato dai carabinieri del Ris di Messina alla r9icerca di elementi che possano aiutare ad identificare l’assassino o gli assassini. Le indagini, coordinato dal sostituto procuratore Santo Fornasier, sono condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Ragusa, diretto dal colonnello Giovanni Palatini e dal Nor della Compagnia di Modica.(ANSA)

Salva