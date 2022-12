Concerto di Natale della Banda Musicale “Belluardo-Risadelli”.

Su questo scorcio di anno che volge oramai al termine non poteva non mancare il tradizionale appuntamento per la città e cioè il Concerto di Natale della Banda Musicale Città di Modica “Belluardo-Risadelli”. Nel sontuoso Duomo di San Giorgio il 7º Concerto di Natale è stato particolarmente gradito e largamente partecipato. Presentato dal giornalista Enzo Scarso il programma ha visto l’esecuzione – ad opera degli 80 componenti della Banda – di musiche sacre e colonne sonore. Il tutto impreziosito dalla voce meravigliosa del soprano modicano Mariagiorgia Caccamo, giovane promessa del canto lirico italiano.

Un programma che – come ha sottolineato il Direttore della Banda, Mº Corrado Civello – vuole esprimere e far coesistere i due aspetti del Natale: quello più intimo legato alla fede cristiana e al senso religioso della festa quale la natività di Gesù Salvatore del mondo, e quello più ludico e mondano fatto di luci e di colori. E così il programma si dipana tra una prima parte di composizioni per organo trascritte appositamente per banda: Ponchielli; Yon; Petrali;quest’ultimo organista egli stesso che proprio nel duomo di San Giorgio inaugurò nel 1888 il grande organo a canne;Bellini con una poco conosciuta Sonata per Organo ed infine l’Ave Maria di Vavilov (o di Caccini) nell’ottima performance del soprano Mariagiorgia Caccamo. E proprio l’organo – strumento principe nella storia della musica sacra e liturgica – sarà oggetto di studio e di ricerca filologica da parte del Mº Civello che ne valorizzerà le potenzialità all’interno della programmazione bandistica. La seconda parte più leggera e decisamente pop ha visto invece unamiscellanea del grande Ennio Morricone le cui musiche da film ci hanno fatti grandi nel mondo.

La Banda Musicale “Belluardo-Risadelli”, nata nel 2015, ha in pochi anni raggiunto pregevoli risultati anche grazie alla Scuola Musicale gratuita “Peppino Galfo” che conta circa 125 allievi di varia età e formazione ed il cui numero è in costante aumento. La scuola ha inoltre stipulato da quest’anno una convenzione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali V. Bellini di Caltanissetta incentivando in tal modo i giovani ad intraprendere percorsi musicali di tipo universitario. Detta Scuola negli ultimi anni ha anche inserito lo studio degli archi così da accogliere nuovi stimoli ed istanze divenendo all’occorrenza non solo Banda ma anche Filarmonica, nell’accezione originale di “riunione di suonatori amatoriali ma non solo”. Banda e Filarmonica in un tutt’uno a seconda se si è in assetto orchestrale o itinerante. Un progetto davvero originale che ieri ha trovato la sua giusta compiutezza. Molti i progetti futuri per la “Belluardo-Risadelli”: un concerto per la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera il prossimo 17 marzo al Teatro Garibaldi; la ricostituzione della divisa storica ottocentesca della Banda di Modica ed infine la partecipazione alla sfilata del Columbus Day a New York il prossimo 12 ottobre.

Giorgia Frasca Caccia