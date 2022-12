Qatargate: questione morale vs politica…l’opinione di Rita Faletti

I più scandalizzati sono loro, i parlamentari del Pd, i detentori della sempreverde questione morale, tuttora irrisolta, in nome della quale ogni occasione è buona per salire in cattedra. Ai reati di corruzione il Pd non può che sentirsi estraneo, così Verdi Sinistra di Bonelli e Fratoianni e Articolo1, il partito di Bersani, Speranza e D’Alema, che si ispira al primo articolo della Costituzione: democrazia, lavoro e sovranità al popolo, cui è d’obbligo aggiungere il principio di uguaglianza. In quanto al popolo, l’obiettivo dei summenzionati partiti era il campo largo con l’inclusione del sedicente “avvocato del popolo” da Volturara Appula con il suo movimento. E’ però un vero peccato che chi più parla di popolo, meno rispetta il popolo. E’ una costante storica. Se poi quel popolo è fatto di migranti da salvare in mare e accogliere, le sinistre sono impareggiabili. La solidarietà è un sentimento bello, nobile e gratificante, riscalda il cuore e può persino dare una svolta alla tua vita regalandoti borse griffate abiti di alta moda e lussi che mai avresti sperato di avere. Quando si dice un colpo di fortuna. E’ il caso di Lady Soumahoro che deve a Bonelli e Fratoianni la buona sorte di avere per consorte un neo deputato al Parlamento, Aboukabar, diventato l’icona del gruppo Verdi Sinistra prima di finire nel fango, lo stesso degli stivali che calzava quando è arrivato a Montecitorio, salutando col pugno chiuso. Intanto Fratoianni si è defilato. Come spiegare un marciume che mette assieme fatture false, denari inviati all’estero, cooperative gestite da moglie e suocera di Sumahoro per l’accoglienza di richiedenti asilo e minori non accompagnati, sporcizia, topi, cibo scadente, niente acqua e riscaldamento, lacrime, accuse e tre milioni di soldi pubblici? I soldi fanno gola, non raccontiamoci storie su ideali e valori, ma almeno non siamo ipocriti e riconosciamo che in alcuni casi la solidarietà è la chiave che può aprire forzieri. Che sia attraverso cooperative sociali per la realizzazione di un “programma delinquenziale a gestione familiare”, che sia la copertura di una Ong fondata “per far girare i soldi”. La solidarietà c’entra poco con sacchi pieni di banconote provenienti da Paesi che dei diritti umani se ne infischiano. Oggi, forse da ieri o chi può dire da quando Qatar e Marocco, e non è escluso che la lista dei Paesi che intendono ricostruirsi un’immagine e influenzare le decisioni europee in cambio di fiumi di denaro non sia più lunga. L’Europarlamento è in stato di choc dopo che le indagini della polizia belga sul Qatargate hanno rilevato la presenza di nomi di politici comunitari. Tra i presunti corrotti, spiccano esponenti della sinistra italiana: l’ormai ex parlamentare Antonio Panzeri, Pd poi Articolo 1, presidente della Ong “Fight impunity”, Andrea Cozzolino, rappresentante storico della sinistra ed ex FIGC, il suo assistente Francesco Giorgi, Marc Tarabella, origini italiane, gruppo dei Socialisti e Democratici, Niccolò Figà-Talamanca, direttore della Ong “No Peace without Justice”, vicino ai Radicali. Senza dimenticare la greca Eva Kaili, ex presidente del Parlamento europeo, nella cui casa, condivisa con Giorgi, è stato trovato un sacco contenente 600mila euro. Ma il perimetro del Qatargate è prossimo ad allargarsi, stando a quanto si è riuscito a sapere dalla polizia belga, restia a rilasciare dichiarazioni. Tremano i partiti. Letta si è detto sconcertato e determinato a difendere il proprio “partito di persone perbene” dalle accuse di corruzione, mentre Brando Benifei, capo delegazione del Pd a Bruxelles, cade nel meccanismo di rimozione delle responsabilità, incolpando la destra di aver sempre bloccato norme più rigide. Già, ma la corruzione è illegale di per sé e a che servono regole più rigide? Majorino, sinistra radicale, candidato a guidare la Regione Lombardia, è meno indulgente: “Il Pd non può fare finta di nulla e parlare di diversità morale smarrita”. Ma chissà perché lo stesso Majorino, un mese fa, parlando dei Paesi del Golfo e dei diritti umani, ha nominato Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi. E il Qatar? Una dimenticanza? Il tema è comunque piuttosto spinoso se Provenzano, toccando la questione delle consulenze internazionali, ha contestato l’ex premier D’Alema che pare abbia favorito i contatti tra un gruppo di imprenditori qatarini e i vertici della raffineria Lukoil di Priolo. Il centro destra, immune per ora da sospetti, ha preferito non infierire contro un partito, il Pd, in mezzo alla bufera, e Conte, al cronista che gli ha chiesto se si aspetti che nella mega indagine sulla corruzione siano coinvolti alcuni dei suoi, ha dato la risposta scontata che si addice a quello che Conte crede sia un convinto uomo di sinistra: “La questione morale e l’etica pubblica sono pilastri dei Cinque stelle”. Ma il punto di tutta la faccenda non è tanto chi ancora potrebbe aver ricevuto denari dal Qatar o dal Marocco, bensì la fragilità politica del Parlamento europeo di fronte alle possibili infiltrazioni delle potenze straniere. La questione morale è il rifugio di chi ha smesso di fare politica. Con il Qatargate, l’Europa ha dimostrato di essere un nano politico, e ancora peggio, come ha osservato Federico Rampini, di non essere in grado di difendere la cultura del Vecchio Continente dal terzomondismo di certa sinistra che si definisce progressista, com’è trapelato da una grave affermazione di Kaili davanti ai colleghi dell’Ue: “Noi non abbiamo autorità per parlare di diritti umani”.

Salva