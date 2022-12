Cioccolato di Modica IGP al Teatro “Bellini” di Catania

Il Consorzio di Tutela del Cioccolato modicano ha accolto l’invito del Commissario Straordinario del Teatro Massimo Bellini di Catania, Daniela Lo Cascio, e del Sovrintendente

Giovanni Cultrera, di offrire in occasione della prima de Lo Schiaccianoci , esaltato dalla straordinaria partitura di Čajkovskji , una degustazione di cioccolato di Modica Igp, prodotto per l’occasione da Nacrè, in formato mini-barrette , confezionato in monoporzioni.

Una occasione straordinaria per fare degustare il cioccolato di Modica IGP a circa mille spettatori che hanno fatto registrare il sold out della serata.

La produzione è stata realizzata dal Balletto di Milano diretto da Carlo Pesta mentre Federico Veratti ha firmato le coreografie del balletto in due atti e tre quadri, liberamente ispirato al racconto di Hoffmann.

L’Orchestra del Teatro Massimo Bellini è stata guidata da Gianmario Cavallaro, direttore musicale stabile del Balletto di Milano; ripresa coreografica curata da Agnese Omodei Salè e Alessandro Orlando, per la scenografia di Marco Pesta.

Tra gli interpreti principali: Alessandro Orlando e Alberto Viggiano nel ruolo di Drosselmeyer, Annarita Maestri e Carlotta De Mattei in quello della Fata Confetto; Etienne Poletti ed Emanuel Ippolito in quello del Principe.

Cultura ed eccellenze gastronomiche un binomio vincente – dichiara Nino Scivoletto Direttore del Consorzio – esaltate da un contesto assolutamente unico quale è il Teatro Massimo Bellini di Catania. Confermiamo la nostra disponibilità, per il futuro, ad aggiungere una nota dolce alle rappresentazioni in programma nel cartellone degli eventi del Massimo di Catania.

