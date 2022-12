Iraq. Attentato bomba provoca la morte di otto poliziotti

Otto agenti della polizia federale irachena, tra cui un ufficiale, sono morti questa domenica in un attentato bomba che è stato attribuito da un funzionario del ministero di Baghdad al gruppo terroristico dello Stato islamico (Isis). La bomba è esplosa davanti al convoglio militare mentre attraversava il villaggio di Safra, distretto di Hawija, a sud-ovest di Kirkuk. Altri tre poliziotti sono rimasti feriti nell’attentato. Dopo l’esplosione c’è stato uno scontro tra l’esercito iracheno e il gruppo islamico, nel quale un terrorista è rimasto ucciso, mentre gli altri membri sono riusciti a fuggire. Il primo ministro Mohamed Chia al-Soudani lo ha definito un “l’attacco terroristico vile e codardo” invitando le forze di sicurezza a controllare maggiormente le strade per non offrire altre opportunità agli estremisti islamici”. Negli ultimi mesi, le forze di sicurezza irachene hanno condotto operazioni contro militanti di gruppi armati irregolari per reprimere le loro attività che negli ultimi tempi, sono numericamente, in costante aumento.

Salva