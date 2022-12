Al “Versi di Luce” ospiti prestigiosi e appuntamenti eccezionali

A leggere il programma del Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce” si prova una sensazione di meraviglia mista a compiacimento perché è davvero un’edizione ricca di ospiti di spessore, di registi, attori, critici cinematografici, ecc., di incontri imperdibili, di proiezioni di cortometraggi, lungometraggi, videoclip arrivati da ogni dove, di Cinema e Poesia, di giovani, ecc. Potere del “Versi di Luce”.

Il Festival, in programma a Modica e a Gela dal 12 al 18 dicembre, continua la sua programmazione con elegante intensità.

Oltre alle proiezioni di cortometraggi e lungometraggi in concorso alla Fondazione Grimaldi, giorno 16 dicembre alle ore 9 al Cinema Aurora di Modica, nella sezione “Cinema e immagini per la scuola. Progetti di rilevanza territoriale”, si svolgerà l’evento “Presentazione del progetto “Versi di Luce Giovani” sezione di Modica, con la presenza delle scuole di Modica e Pozzallo partecipanti e come ospiti speciali i delegati della Federazione Italiana Circoli del Cinema.

Alle ore 16 nella Sala Convegni della Fondazione Grimaldi si terrà la tavola rotonda “Il cinema liquido: film e autori d’avanguardia” con l’intervento dei registi Adriano Aprà, Saverio Cappiello, Antonello Matarazzo e Federico Tinelli e del critico cinematografico Renato Scatà.

Il programma della giornata prevederà la presentazione del libro “Pop Corn & Patatine” di Renato Scatà e Giuseppe Marco Albano, alle ore 18 nella Sala Convegni della Fondazione Grimaldi.

Alle ore 20 nella Saletta Teatro della Chiesa di Sant’Anna andrà in scena lo spettacolo “In Love”, a cura dell’ANFFAS di Modica, ospite speciale del Festival.

Sabato 17 dicembre sarà un altro giorno all’insegna di appuntamenti emozionanti e unici, contornato dalle immancabili proiezioni di cortometraggi, lungometraggi e videoclip in concorso.

Alle ore 11 nella Sala Convegni della Fondazione Grimaldi, per la “Sezione Eventi speciali”, verrà proiettato il film fuori concorso “Davanti ad uno specchio scuro” di Julio Lamana Orozco e Ricardo Perera con ospite Julio Lamana Orozco.

Alle ore 15.30 nella Sala Convegni della Fondazione Grimaldi, per la sezione “Cinema e immagini per la scuola. Progetti di rilevanza territoriale”, si terrà la tavola rotonda “Il Cinema nella scuola: esperienze e confronti” a cui interverranno Joao Paulo Macedo (Presidente dell’International Federation of Film Societies), Dragan Milinkovic Fimon (Docente universitario e delegato della Federazione Serba dei Circoli del Cinema) e i docenti impegnati nel progetto “Versi di Luce Giovani”.

Nel pomeriggio, alle ore 17.30 nella Sala Convegni della Fondazione Grimaldi, verrà presentato il libro “Càspeta. Il cinema di Angelo Musco” a cura di Nino Genovese e Mario Patanè. Seguirà la proiezione del film documentario “C’era una volta Angelo Musco” di Walter Chili (1953), versione restaurata da CSC Cineteca Nazionale.

Alle ore 21 al Nuovo Cinema Aurora si terrà la serata conclusiva del Festival con le premiazioni delle varie sezioni in concorso, l’assegnazione dei tre premi speciali “Una Voce” a Giovanni Favaccio, “Musica e Poesia” al gruppo di musicisti “Chroma Ensemble” e “Teatro e Poesia” all’attrice Lucia Sardo, oltre a riconoscimenti speciali come per l’ANFFAS di Modica e il premio speciale “William Molducci” per il miglior cortometraggio presentato dalle scuole nella sezione “Versi di Luce Giovani”.

E, per finire, giorno 18 dicembre alle ore 11.30 nella Sala Convegni della Fondazione Grimaldi, per la sezione “Eventi speciali”, verrà proiettato il film fuori concorso “Radji” di Georg Gotmark e John Erling Utsi, Premio FICC 2022, vincitore del Festival “Il cinema dei diritti umani” di Napoli. Presenta il film Maria Paola Fanni, segretaria regionale FICC Sardegna.

Inoltre, si segnalano gli eventi permanenti alla Fondazione Grimaldi di Modica per tutta la durata del Festival: Loop di videopoetry, la mostra “Giovanni Verga e il Cinema”, in occasione del 100° anniversario dalla morte dello scrittore siciliano, a cura di Franco La Magna e la mostra “Poesia del mare” a cura della pittrice catalana Monse Pla.

Salva