El Salvador: approvata nona proroga regime di emergenza

L’Assemblea legislativa di El Salvador ha approvato a larga maggioranza la nona proroga del regime di emergenza in vigore nel Paese dal 27 marzo scorso, con l’aggiunta di due nuove figure criminali. La richiesta di limitazione temporanea delle garanzie costituzionali è stata approvata con 67 voti favorevoli, 6 contrari e 9 astenuti, nonostante le forti critiche delle organizzazioni internazionali per i diritti umani che dovrebbero smetterla di difendere l’ indifendibile. Il presidente dell’organo legislativo, Ernesto Castro, ha dichiarato che il provvedimento sarà prorogato “tante volte quanto sarà necessario” per continuare a condurre una guerra contro le bande che finora ha prodotto, secondo le statistiche ufficiali, più di 60.000 incarcerati. Di questi circa 2.100 sono stati rilasciati per aver dimostrato la loro non relazione con le maras o le bande delinquenziali. Funzionari dell’Ufficio per la difesa dei diritti umani hanno comunicato che saranno istituiti tavoli tematici per la risoluzione delle controversie con la Commissione interamericana dei diritti umani e l’Organizzazione delle Nazioni Unite, a fronte di 4.071 denunce per presunte violazioni dei diritti durante il regime emergenziale. Il ministro della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Gustavo Villatoro, ha indicato che nel voto sono state inserite due nuove figure criminali che penalizzano i familiari che nascondono le estorsioni. “Inoltre, è stato incorporato il reato di finanziamento illecito di organizzazioni criminali, in cui società, dirigenti, rappresentanti legali, classificati come grandi o medi contribuenti dello Stato di El Salvador, saranno sanzionati con pene che vanno da cinque a otto anni di galera” ha aggiunto. “E’ finito il tempo della cuccagna, in cui le aziende continuavano a foraggiare indisturbate questi gruppi illegali”, ha affermato Villatoro.

