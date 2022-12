Argentina. Militanti contro governo dimenticando Cristina Fernandez

Militanti e seguaci del Frente de Todos dell’ Argentina, si sono mobilitati nella capitale Buenos Aires per chiedere l’impeachment di un gruppo di funzionari pubblici. Il corteo è partito da piazza della Procura della Repubblica continuato fino al Ministero di Giustizia e Sicurezza della capitale, all’insegna degli slogan “Fuori i gangster” e che “Larreta smetta di coprirli” (alludendo al capo del governo di Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta). Pochi giorni fa, la pubblicazione di alcune chat ha rivelato che il ministro della Giustizia e della Sicurezza della capitale argentina, Marcelo D’Alessandro, e il procuratore generale della città, Juan Bautista Mahiques, avrebbero partecipato, insieme a giudici e uomini d’affari, a un viaggio privato fino alla residenza del magnate britannico, Joe Lewis, a Lago Escondido, provincia di Río Negro. Dalle chat sarebbe emerso che, successivamente, i partecipanti al viaggio avrebbero provveduto a insabbiare la cosa. In tal senso, il vicepresidente del Fdt, Javier Andrade, ha affermato che “l’insabbiamento da parte di Larreta e dei funzionari mafiosi del Comune è inammissibile. D’Alessandro e Mahiques – ha aggiunto – devono dimettersi”. Andrade ha spiegato che questi funzionari hanno cercato di coprire il viaggio privato attraverso la manipolazione mediatica e giudiziaria. Quando abbiamo manifestato per sostenere la nostra vicepresidente (Cristina Fernández), D’Alessandro ha alzato la recinzione attorno alla sua villa. A sua volta, il presidente dell’Istituto di formazione politica, Juan Manuel Valdés, ha precisato che “manca un voto per ottenere una seduta straordinaria per trattare la richiesta di impeachment di Mahiques e D’Alessandro. Abbiamo bisogno di spiegazioni e che Larreta smetta di coprirle. Già, Frente de Todos, che passa sopra ai guai giudiziari di Cristina Fernández de Kirchner, accusata di frode nei confronti della pubblica amministrazione. Così va il mondo da quelle parti.

Salva