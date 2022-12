Juventus Club Modica Gianluca Pessotto ospita Tacchinardi

“Sarà un bel mercoledì quello che ci aspetta il 14 di dicembre. Perchè come “Juventus Club Modica Gianluca Pessotto”, riprendiamo a vivere la nostra socialità e a “convivere” assieme. E lo faremo – dice G iorgio Arena, Presidente JOFC Modica – con una stella della Juventus anni ’90 e 2000, con un simbolo della juventinità e con un giocatore che ha vinto con noi la Champions del ’96, la Supercoppa Europea di quella stagione giocando titolare le due partite stravinte con il PSG e l’Intercontinentale dello stesso anno”. Il club bianconero modicano, infatti, ospiterà Alessio Tacchinardi per un lungo pomeriggio che inizierà al Palace Hotel alle 19, dove si potrà parlare con l’ex centrocampista che racconterà le sue tante partite in bianconero, le vittorie di quegli anni, le gioie. Alle 21 al Modica Boutique Hotel, la cena sociale che sarà anche l’occasione per scambiare gli auguri di Natale. “Come ‘cuori bianconeri’, viviamo giorni un pò così e avere Alessio con noi – conclude Arena – significa poter rituffarsi nella bellezza di essere Juventini e di mostrare tutto l’orgoglio di chi, come lui e con lui, ha vinto tutto quello che c’era da vincere e lo ha fatto a testa altissima. Perchè noi siamo la Juve e Alessio Tacchinardi, mercoledì prossimo, 14 di dicembre, sarà con noi a ricordarlo alla nostra Città”.

