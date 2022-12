A Scicli delegazione maltese Mediterranean tourism foundation

Da oggi e sino a martedì una delegazione della Mediterranean tourism foundation di Malta, oltre al sindaco del Comune di Naxxar, sempre dell’isola dei Cavalieri, sarà accompagnata da Confcommercio Scicli e dall’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco Mario Marino, a visitare le potenzialità turistiche della cittadina barocca. Inoltre, martedì mattina, al porto di Pozzallo, ci sarà la presentazione di un progetto transfrontaliero che riguarda da vicino la provincia di Ragusa. L’obiettivo è quello di concertare il monitoraggio delle caratteristiche dei nuovi mercati, circostanza imprescindibile per guardare al futuro con piena consapevolezza dei propri mezzi. “Questa visita – afferma il presidente sezionale Confcommercio Scicli, Daniele Russino – fa seguito allo scambio che abbiamo già avuto con Mtf alla fine di ottobre quando siamo andati nell’isola dei Cavalieri e abbiamo cercato di gettare le basi di un gemellaggio che, per il futuro, può diventare un punto di riferimento essenziale per la crescita dei territori a cui lo stesso fa riferimento. Ora abbiamo la possibilità di ospitarli e cercheremo di mettere in evidenza quello che di buono riusciamo a veicolare. Siamo certi che soltanto attraverso l’unione si faccia la forza. Ed è il percorso che stiamo cercando di portare avanti”. A questi momenti sarà presente anche il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, che da sempre propugna l’elevazione della qualità del turismo sul territorio isolano. “Ringraziamo i sindaci di Pozzallo, Roberto Ammatuna, e di Scicli, Mario Marino, oltre agli altri primi cittadini che hanno dimostrato interesse in proposito – dice Manenti – per averci seguito in questo percorso. Non ci sono dubbi che quella che ci troviamo di fronte è una scommessa epocale. Da soli, non si può pensare di andare avanti. Occorre fare sistema. Occorre promuovere nuove politiche di crescita e di sviluppo coinvolgendo le realtà territoriali che ci stanno accanto, come, in questo caso, con l’isola di Malta. E’ una sfida non da poco che ci siamo intestati. Ma vogliamo portarla avanti sapendo che il traguardo da raggiungere consentirà alla nostra isola di progredire ulteriormente”.

